Марокко — Испания. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022 6 декабря, 04:25 Испания — фаворит матча (Фото:REUTERS/Paul Childs)

НВ следит за ходом поединка 1/8 финала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Марокко и Испании. Начало — в 17:00 по киевскому времени сегодня, 6 декабря.



Ориентировочные составы:



Марокко: Боно — Хакими, Агер, Сес, Мазрауи — Унаи, Амрабат, Сабири — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

Испания: Симон — Карвахаль, Родри, Ляпорт, Альба — Педри, Бускетс, Гави — Ф. Торрес, Мората, Ольмо

Видео дня

Матч состоится в катарском Эр-Райяне на стадионе Эдьюкейшен Сити. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Марокко вышел в 1/8 финала с первого места в группе F. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария.

Команда не проигрывает в 10 матчах подряд, выиграв в семи из них при трех ничьих. У коллектива под вопросом участие в матче защитника Хакими и вингера Зиеша (травма).

Испания финишировала второй в группе E. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария.

Команда потерпела два поражения в последних десяти играх, трижды сыграв вничью и одержав пять побед. Коллектив проблем с составом не имеет.

Статистика знает три матча между соперниками. Испания одержала две победы, Марокко — ни одной. Еще один поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Испания — фаворит матча. Коэффициент на ее победу в основное время равен 1,53, то, что по итогам 90 минут игры выиграет Марокко, оценивается в 6,50, ничья — в 3,90.