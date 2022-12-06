Марокко — Испания. Видеообзор сенсационного матча
Сборная Марокко одержала историческую победу (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)
Сборная Марокко сенсационно победила команду Испании по пенальти после того, как основное и дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 завершилось вничью 0:0.
Марокко — Испания 0:0 (по пенальти — 3:0)
Марокко: Буну — Хакими, Саисс, Агерд (Эль Ямик, 85), Мазрауи (Аттият-Аллах, 83) — Унахи (Банун, 120), Амрабат, Амалла (Кеддира, 82) — Зиеш, Эн-Несири (Сабири, 83), Буффаль (Еззалзули, 66)
Испания: Симон — Льоренте, Родри, Лапорт, Альба (Бальде, 98) — Гави (Солер, 63), Бускетс, Педри — Ф. Торрес (Вильямс, 76, Сарабия, 118), Асенсио (Мората, 63), Ольмо (Фати, 98)
Предупреждены: Саисс — Лапорт
Накануне четвертьфиналистами стали сборные Бразилии и Хорватии.