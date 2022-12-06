Марокко — Испания. Видеообзор сенсационного матча

6 декабря, 21:50
Поделиться:
Сборная Марокко одержала историческую победу (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Сборная Марокко одержала историческую победу (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Сборная Марокко сенсационно победила команду Испании по пенальти после того, как основное и дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 завершилось вничью 0:0.

Читайте также:
Марокко — Испания 0:0 (3:0 по пенальти). События по минутам матча 1/8 финала ЧМ-2022

Марокко — Испания 0:0 (по пенальти — 3:0)

Марокко: Буну — Хакими, Саисс, Агерд (Эль Ямик, 85), Мазрауи (Аттият-Аллах, 83) — Унахи (Банун, 120), Амрабат, Амалла (Кеддира, 82) — Зиеш, Эн-Несири (Сабири, 83), Буффаль (Еззалзули, 66)

Видео дня

Испания: Симон — Льоренте, Родри, Лапорт, Альба (Бальде, 98) — Гави (Солер, 63), Бускетс, Педри — Ф. Торрес (Вильямс, 76, Сарабия, 118), Асенсио (Мората, 63), Ольмо (Фати, 98)

Предупреждены: Саисс — Лапорт

Накануне четвертьфиналистами стали сборные Бразилии и Хорватии.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Испании

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X