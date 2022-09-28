Лига наций. Определились все участники финала четырех, Сербия вышла в элитный дивизион — видео
Испания вышла в финал четырех (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)
Состоялись матчи 6-го тура Лиги наций, по итогам которых определились все участники финала четырех.
Сборная Испании в матче за путевку в финал четырех на последних минутах победила Португалию 1:0 и присоединилась к Нидерландам, Хорватии и Италии, ранее завоевавшим право побороться за титул турнира.
В другом матче группы Чехия уступила Швейцарии 1:2 и покинула дивизион А.
Сербия в решающем матче на выезде победила Норвегию 2:0 и вышла в элитную лигу, тогда как норвежцы остались в дивизионе В.
Швеция неожиданно не смогла обыграть Словению, сыграв вничью 0:0, и вылетела в дивизион С.
Результаты матчей:
Лига А, группа 2
Португалия - Испания 0:1
Гол: Мората, 89
Швейцария - Чехия 2:1
Голы: Фройлер, 29, Эмболо, 30 - Шик, 45
Нереализованный пенальти: Соучек, 61
Лига В, группа 1
Ирландия - Армения 3:2
Голы: Иган, 18, Обафеми, 52, Брэди, 90+1 - Дашян, 71, Спертсян, 73
Удаление: Амбарцумян, 89, Дашян, 90 (Армения)
Лига В, группа 2
Албания - Исландия 1:1
Голы: Лельяни, 35 - Андерсон, 90+7
Удаление: Гуннарссон, 11 (Исландия)
Лига В, группа 4
Норвегия - Сербия 2:0
Голы: Влахович, 42, Митрович, 54
Швеция - Словения 1:1
Голы: Форсберг, 42 - Шешко, 28
Лига С, группа 2
Греция - Северная Ирландия 3:1
Голы: Пелкас, 14, Масурас, 55, Манталос, 80 - Лейвери, 18
Косово - Кипр 5:1
Голы: Муслия, 22 Ррудхани, 45+1, Рашин, 47, Мурики, 52, 84 — Роберж, 81
Сообщалось, что сборная Украины не смогла победить Шотландию и осталась в дивизионе.