Лига наций. Определились все участники финала четырех, Сербия вышла в элитный дивизион — видео 28 сентября, 00:17 Испания вышла в финал четырех (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Состоялись матчи 6-го тура Лиги наций, по итогам которых определились все участники финала четырех.

Сборная Испании в матче за путевку в финал четырех на последних минутах победила Португалию 1:0 и присоединилась к Нидерландам, Хорватии и Италии, ранее завоевавшим право побороться за титул турнира.

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В другом матче группы Чехия уступила Швейцарии 1:2 и покинула дивизион А.

Сербия в решающем матче на выезде победила Норвегию 2:0 и вышла в элитную лигу, тогда как норвежцы остались в дивизионе В.

Швеция неожиданно не смогла обыграть Словению, сыграв вничью 0:0, и вылетела в дивизион С.

Результаты матчей:

Лига А, группа 2

Португалия - Испания 0:1

Гол: Мората, 89

Швейцария - Чехия 2:1

Голы: Фройлер, 29, Эмболо, 30 - Шик, 45

Нереализованный пенальти: Соучек, 61

Фото: flashscore.ua

Лига В, группа 1

Ирландия - Армения 3:2

Голы: Иган, 18, Обафеми, 52, Брэди, 90+1 - Дашян, 71, Спертсян, 73

Удаление: Амбарцумян, 89, Дашян, 90 (Армения)

Фото: flashscore.ua

Лига В, группа 2

Албания - Исландия 1:1

Голы: Лельяни, 35 - Андерсон, 90+7

Удаление: Гуннарссон, 11 (Исландия)

Лига В, группа 4

Норвегия - Сербия 2:0

Голы: Влахович, 42, Митрович, 54

Швеция - Словения 1:1

Голы: Форсберг, 42 - Шешко, 28

Фото: flashscore.ua

Лига С, группа 2

Греция - Северная Ирландия 3:1

Голы: Пелкас, 14, Масурас, 55, Манталос, 80 - Лейвери, 18

Косово - Кипр 5:1

Голы: Муслия, 22 Ррудхани, 45+1, Рашин, 47, Мурики, 52, 84 — Роберж, 81

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что сборная Украины не смогла победить Шотландию и осталась в дивизионе.