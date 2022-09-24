Лига наций. Испания сенсационно проиграла, Шотландия вернула лидерство в группе Украины — видео
Испания дома проиграла Швейцарии (Фото:REUTERS/Juan Medina)
Сегодня, 24 сентября, состоялись матчи 5-го тура Лиги наций в дивизионах А, В и С.
В дивизионе А Испания сенсационно дома проиграла Швейцарии 1:2, однако не упустила шанс выйти в финал четырех Лиги наций, за что в следующем туре сразится с Португалией, которая сегодня разгромила Чехию 4:0.
В группе дивизиона В, где выступает сборная Украины, Шотландия победила Ирландию со счетом 2:1 и вернулась на первое место.
В следующем туре шотландцы поборются за выход в дивизион А с Украиной.
Результаты матчей:
Лига А, Группа 2
Испания — Швейцария 1:2
Голы: Альба, 55 — Аканджи, 21, Эмболо, 58
Чехия — Португалия 0:4
Голы: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82
Лига В, Группа 1
Шотландия — Ирландия 2:1
Голы: Хендри, 50, Кристи, 81 (пен) — Иган, 18
Лига В, Группа 2
Израиль — Албания 2:1
Голы: Вайссман, 46, Барибо, 90+2 — Узуни, 88
Лига В, Группа 4
Словения — Норвегия 2:1
Голы: Шпорар, 69, Шешко, 81 — Холанд, 47
Сербия — Швеция 4:1
Голы: Митрович, 18, 45+1, 50, Лукич, 70 — Клаессон, 15
Лига С, Группа 2
Северная Ирландия — Косово 2:1
Голы: Уайт, 82, Мадженнис, 90+3 — Мурики, 58
Кипр — Греция 1:0
Гол: Ционис, 18
Сообщалось, что сборная Украины в 5-м туре Лиги наций на выезде разгромила Армению со счетом 5:0.
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