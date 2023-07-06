«Нас закрыли в каком-то ангаре». Ротань назвал причины сокрушительного поражения Украины от Испании на молодежном Евро 6 июля, 09:29 Руслан Ротань пожаловался на усталость игроков (Фото:УАФ)

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение от Испании (1:5) в полуфинале Евро-2023.

По словам Ротаня, игроки сборной не успели восстановиться от предыдущего матча против Франции, поскольку команда столкнулась с трудностями во время перелета из Клужа в Бухарест, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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«Я не понимаю того, как мы добирались сюда после игры с Францией. Эти задержки рейсов непонятные, нас закрыли в каком-то ангаре, мы просидели четыре часа в аэропорту вместо того, чтобы восстанавливаться. Мы прибыли в отель в час ночи. Для меня на таком турнире это является загадкой. Не было тех эмоций и свежести, которые должны были быть в этом поединке. Поэтому мы имеем такой результат», — сказал Ротань.

Впрочем, наставник не стал называть усталость игроков единственной причиной поражения и отметил и силу команды Испании.

«Для нас удачно складывалось его начало. Нужно отметить и поздравить сборную Испании — это очень сильная команда. С таким соперником надо играть на сто процентов. В нашем поединке на групповой стадии мы были свежее, хорошо перемещались, сами играли с мячом, тогда нам было легче. К сожалению, сегодня ребятам просто не хватило свежести», — добавил Ротань.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань останется на своем посту и будет возглавлять команду на Олимпийских играх-2024 в Париже, куда сине-желтые пробились после выхода в полуфинал Евро-2023.

