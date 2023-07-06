Испания — Украина. Видеообзор полуфинала молодежного Евро-2023

6 июля, 10:03
Поделиться:
Украина остановилась в шаге от финала (Фото:УАФ)

Украина остановилась в шаге от финала (Фото:УАФ)

Сборная Украины уступила команде Испании со счетом 1:5 в полуфинале молодежного Евро-2023 и вылетела из турнира.


На гол Бондаренко испанцы ответили двумя точными ударами еще в первом тайме — отличились Руис и Сансет.

Читайте также:
Стало известно, какой тренер будет возглавлять молодежную сборную Украины на Олимпиаде-2024

Во втором тайме Бланко, Орос и Гомес сделали счет разгромным и принесли своей команде путевку в финал.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=cOJnZ6WtxOw&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82

В матче за золото Евро-2023 Испания сыграет с Англией. Поединок состоится в субботу, 8 июля.

После матча главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал причины сокрушительного поражения от Испании.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Испании

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X