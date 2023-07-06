Испания — Украина. Видеообзор полуфинала молодежного Евро-2023 6 июля, 10:03 Украина остановилась в шаге от финала (Фото:УАФ)

Сборная Украины уступила команде Испании со счетом 1:5 в полуфинале молодежного Евро-2023 и вылетела из турнира.



На гол Бондаренко испанцы ответили двумя точными ударами еще в первом тайме — отличились Руис и Сансет.

Во втором тайме Бланко, Орос и Гомес сделали счет разгромным и принесли своей команде путевку в финал.

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В матче за золото Евро-2023 Испания сыграет с Англией. Поединок состоится в субботу, 8 июля.

После матча главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал причины сокрушительного поражения от Испании.