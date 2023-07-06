Испания — Украина. Видеообзор полуфинала молодежного Евро-2023
Украина остановилась в шаге от финала (Фото:УАФ)
Сборная Украины уступила команде Испании со счетом 1:5 в полуфинале молодежного Евро-2023 и вылетела из турнира.
На гол Бондаренко испанцы ответили двумя точными ударами еще в первом тайме — отличились Руис и Сансет.
Во втором тайме Бланко, Орос и Гомес сделали счет разгромным и принесли своей команде путевку в финал.
В матче за золото Евро-2023 Испания сыграет с Англией. Поединок состоится в субботу, 8 июля.
После матча главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал причины сокрушительного поражения от Испании.