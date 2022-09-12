Чемпионат Испании. Реал разгромно выиграл и возглавил турнирную таблицу — видео

12 сентября, 00:00
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Родриго (на фото) забил третий мяч Реала (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Родриго (на фото) забил третий мяч Реала (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Мадридский Реал вышел в лидеры испанской Примеры по итогам пяти туров.

Вернуться на первое место в турнирной таблице «сливочные» смогли после разгромной победы над Мальоркой.

В других матчах дня Атлетик крупно выиграл у Эльче, а Хетафе и Бетис оказались сильнее Реала Сосьедад и Вильярреала соответственно.

Видео дня

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Результаты матчей:

Реал — Мальорка 4:1
Голы: Вальверде, 45+3, Винисиус Жуниор, 72, Родриго, 89, Рюдигер, 90+3 — Мурики, 35

Эльче — Атлетик 1:4
Голы: Понсе, 59 — Меркау, 9 (автогол), Сансет, 14, Н. Уильямс, 22, Беренгер, 44

Хетафе — Реал Сосьедад 2:1
Голы: Унал, 45+5, Аленья, 48 — Мендес, 50
Нереализованный пенальти: Майорал, 14 (Хетафе)

Бетис — Вильярреал 1:0
Гол: Родри, 61

Турнирная таблица

terrikon.com
Фото: terrikon.com

Накануне Барселона, несмотря на прерванный матч, разгромно выиграла и вышла в лидеры чемпионата Испании.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Видео Атлетик (Бильбао) Чемпионат Испании Примера Реал Сосьедад Бетис

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