Чемпионат Испании. Реал разгромно выиграл и возглавил турнирную таблицу — видео
Родриго (на фото) забил третий мяч Реала (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Мадридский Реал вышел в лидеры испанской Примеры по итогам пяти туров.
Вернуться на первое место в турнирной таблице «сливочные» смогли после разгромной победы над Мальоркой.
В других матчах дня Атлетик крупно выиграл у Эльче, а Хетафе и Бетис оказались сильнее Реала Сосьедад и Вильярреала соответственно.
Результаты матчей:
Реал — Мальорка 4:1
Голы: Вальверде, 45+3, Винисиус Жуниор, 72, Родриго, 89, Рюдигер, 90+3 — Мурики, 35
Эльче — Атлетик 1:4
Голы: Понсе, 59 — Меркау, 9 (автогол), Сансет, 14, Н. Уильямс, 22, Беренгер, 44
Хетафе — Реал Сосьедад 2:1
Голы: Унал, 45+5, Аленья, 48 — Мендес, 50
Нереализованный пенальти: Майорал, 14 (Хетафе)
Бетис — Вильярреал 1:0
Гол: Родри, 61
Турнирная таблица
Накануне Барселона, несмотря на прерванный матч, разгромно выиграла и вышла в лидеры чемпионата Испании.
НВ
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