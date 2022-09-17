Чемпионат Испании. Барселона опередила Реал и вышла в лидеры — видео
Левандовски забил в составе Барселоны два мяча (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Барселона вышла в лидеры испанской Примеры после субботних матчей 6-го тура.
«Сине-гранатовые» на своем поле разгромили Эльче. Дублем в составе Барселоны отметился Роберт Левандовски.
В других матчах дня Валенсия с тем же счетом 3:0 выиграла у Сельты, Мальорка оказалась сильнее Альмерии, а Атлетик нанес поражение Райо Вальекано.
Результаты матчей:
Мальорка — Альмерия 1:0
Гол: Маффео, 25
Барселона — Эльче 3:0
Голы: Левандовски, 34, 48, Депай, 41
Удаление: Верду, 14 (Эльче)
Валенсия — Сельта 3:0
Голы: Кастильехо, 37, Андре Маркос, 82, Алмейда, 90+3
Удаление: Серви, 59 (Сельта)
Атлетик — Райо Вальекано 3:2
Голы: И. Уильямс, 14, Сансет, 28, Н. Уильямс, 33 — Трехо, 5, Фалькао, 80
Турнирная таблица
Сегодня лидерство в английской Премьер-лиге захватил Манчестер Сити, разгромивший Вулверхэмптон.
НВ
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