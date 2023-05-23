Загадочная смерть футболиста. Нападающего испанского клуба нашли мертвым в реке

23 мая, 21:35
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Давид Гарсия Митого (Фото:Marca)

Давид Гарсия Митого (Фото:Marca)

Бывший футболист сборной Экваториальной Гвинеи и игрок Атлетико Арнойя Давид Гарсия Митого был найден в реке в провинции Оренсе без признаков жизни, сообщает Marca.

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Источник утверждает, что Митого исчез из дома 11 мая, оставив входную дверь в дом открытой. Телефон легионера был найден на мосту, после чего родные сразу обратились за помощью в соответствующие службы. Поиски футболиста продолжались 12 дней.

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Давид Гарсия Митого успел сыграть за сборную своей страны пять матчей. Впоследствии футболист переехал в Испанию, где выступал в основном в низших дивизионах.

Ранее сообщалось, что министр молодежи и спорта рассказал, сколько украинских спортсменов погибло в войне с Россией.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол

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