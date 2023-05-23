Загадочная смерть футболиста. Нападающего испанского клуба нашли мертвым в реке
Давид Гарсия Митого (Фото:Marca)
Бывший футболист сборной Экваториальной Гвинеи и игрок Атлетико Арнойя Давид Гарсия Митого был найден в реке в провинции Оренсе без признаков жизни, сообщает Marca.
Источник утверждает, что Митого исчез из дома 11 мая, оставив входную дверь в дом открытой. Телефон легионера был найден на мосту, после чего родные сразу обратились за помощью в соответствующие службы. Поиски футболиста продолжались 12 дней.
Давид Гарсия Митого успел сыграть за сборную своей страны пять матчей. Впоследствии футболист переехал в Испанию, где выступал в основном в низших дивизионах.
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