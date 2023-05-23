Загадочная смерть футболиста. Нападающего испанского клуба нашли мертвым в реке 23 мая, 21:35 Давид Гарсия Митого (Фото:Marca)

Бывший футболист сборной Экваториальной Гвинеи и игрок Атлетико Арнойя Давид Гарсия Митого был найден в реке в провинции Оренсе без признаков жизни, сообщает Marca.

Источник утверждает, что Митого исчез из дома 11 мая, оставив входную дверь в дом открытой. Телефон легионера был найден на мосту, после чего родные сразу обратились за помощью в соответствующие службы. Поиски футболиста продолжались 12 дней.

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🔴 #UltimaHoraLaRegion El GES de Ribadavia rescata el cuerpo sin vida de David García Mitogo en el río Aviahttps://t.co/bo8v6J4u3i — La Región (@LaRegion) May 23, 2023

Давид Гарсия Митого успел сыграть за сборную своей страны пять матчей. Впоследствии футболист переехал в Испанию, где выступал в основном в низших дивизионах.

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