Италия — Англия. Где и когда смотреть матч Лиги наций

22 сентября, 21:46
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Англия занимает последнее место в группе (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Англия занимает последнее место в группе (Фото:Reuters/Matthew Childs)

НВ рассказывает все, что нужно знать об игре 5-го тура группового раунда первого дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Италии и Англии.

Поединок Италия — Англия состоится в итальянском Милане на стадионе Джузеппе Меацца 23 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.

Видео дня

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Что нужно знать о сборной Италии:

  • занимает 3 место в группе с 5 очками после четырех сыгранных матчей;
  • отстает от лидера Венгрии на два балла и на один — от второй в таблице Германии;
  • одержала одну победу в пяти последних играх во всех турнирах;
  • не сыграют полузащитники Пеллегрини, Вератти и нападающий Политано (травмы).

Что нужно знать о сборной Англии:

  • занимает последнее 4 место в группе с 2 очками после четырех сыгранных матчей;
  • отстает от сборной Италии на три балла;
  • не знает побед четыре последних поединка во всех турнирах;
  • не сыграют защитник Стоунз (дисквалификация), вратарь Пикфорд, полузащитник Филиппс (травмы).

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бастони, Бонуччи, Эмерсон — Барелла, Тонали, Жоржиньо — Гнонто, Иммобиле, Грифо

Англия: Рамсдейл — Джеймс, Томори, Магуайр — Триппьер, Райс, Беллингем, Чилуэлл — Стерлинг, Кейн, Фоден

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Наций Сборная Англии Сборная Италии

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