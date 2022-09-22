Италия — Англия. Где и когда смотреть матч Лиги наций 22 сентября, 21:46 Англия занимает последнее место в группе (Фото:Reuters/Matthew Childs)

НВ рассказывает все, что нужно знать об игре 5-го тура группового раунда первого дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Италии и Англии.



Поединок Италия — Англия состоится в итальянском Милане на стадионе Джузеппе Меацца 23 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.

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Что нужно знать о сборной Италии:

занимает 3 место в группе с 5 очками после четырех сыгранных матчей;

отстает от лидера Венгрии на два балла и на один — от второй в таблице Германии;

одержала одну победу в пяти последних играх во всех турнирах;

не сыграют полузащитники Пеллегрини, Вератти и нападающий Политано ( травмы).

Что нужно знать о сборной Англии:

занимает последнее 4 место в группе с 2 очками после четырех сыгранных матчей;

отстает от сборной Италии на три балла;

не знает побед четыре последних поединка во всех турнирах;

не сыграют защитник Стоунз ( дисквалификация), вратарь Пикфорд, полузащитник Филиппс ( травмы).

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бастони, Бонуччи, Эмерсон — Барелла, Тонали, Жоржиньо — Гнонто, Иммобиле, Грифо

Англия: Рамсдейл — Джеймс, Томори, Магуайр — Триппьер, Райс, Беллингем, Чилуэлл — Стерлинг, Кейн, Фоден

НВ

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