Отбор Евро-2024. Италия в напряженном матче уступила Англии, Португалия и Дания стартовали с побед — видео 24 марта, 00:09 Англия в меньшинстве удержала победу (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Состоялись матчи первого тура отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года в группах C, H и J.

В матче группы С между соперниками сборной Украины Англия на выезде одержала победу над Италией со счетом 2:1.

Англичане в первом тайме уверенно повели в счете 2:0 – отличились Райс и Кейна с пенальти.

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Во второй половине встречи уже увереннее выглядела Италия и на 56-й минуте Ретеги удалось отквитать один гол.

На 80-й минуте Англия осталась в меньшинстве после удаления Шоу, но удержала победу.

26 марта Англия дома сыграет против сборной Украины.

С победы в отборе также стартовали Португалия, которая с дублем Криштиану Роналду разгромила Лихтенштейн 4:0, и Дания, обыгравшая Финляндию 3:1.

Результаты матчей:

Группа С

Северная Македония - Мальта 2:1

Голы: Эльмас, 66, Чурлинов, 72 - Янник, 86

Италия - Англия 1:2

Голы: Ретеги, 56 - Райс, 13, Кейн, 44 ( пен)

Удаление: Шоу, 80 (Англия)

Группа Н

Казахстан - Словения 1:2

Голы: Самородов 24 - Брекало 47, Випотник 78

Дания - Финляндия 2:1

Голы: Хойлунд, 21, 82 - Антман, 53

Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2

Голы: Чарльз, 23, 55

Группа J

Босния и Герцеговина - Исландия 3:0

Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63

Словакия - Люксембург 0:0



Португалия - Лихтенштейн 4:0

Голы: Канселу, 8, Бернарду Силва, 47, Роналду, 51 (пен), 63

Сообщалось, что сборная Украины в товарищеском поединке за закрытыми дверями обыграла на выезде вторую команду английского Брентфорда - 2:0.

