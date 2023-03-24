Отбор Евро-2024. Италия в напряженном матче уступила Англии, Португалия и Дания стартовали с побед — видео
Англия в меньшинстве удержала победу (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
Состоялись матчи первого тура отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года в группах C, H и J.
В матче группы С между соперниками сборной Украины Англия на выезде одержала победу над Италией со счетом 2:1.
Англичане в первом тайме уверенно повели в счете 2:0 – отличились Райс и Кейна с пенальти.
Во второй половине встречи уже увереннее выглядела Италия и на 56-й минуте Ретеги удалось отквитать один гол.
На 80-й минуте Англия осталась в меньшинстве после удаления Шоу, но удержала победу.
26 марта Англия дома сыграет против сборной Украины.
С победы в отборе также стартовали Португалия, которая с дублем Криштиану Роналду разгромила Лихтенштейн 4:0, и Дания, обыгравшая Финляндию 3:1.
Результаты матчей:
Группа С
Северная Македония - Мальта 2:1
Голы: Эльмас, 66, Чурлинов, 72 - Янник, 86
Италия - Англия 1:2
Голы: Ретеги, 56 - Райс, 13, Кейн, 44 ( пен)
Удаление: Шоу, 80 (Англия)
Группа Н
Казахстан - Словения 1:2
Голы: Самородов 24 - Брекало 47, Випотник 78
Дания - Финляндия 2:1
Голы: Хойлунд, 21, 82 - Антман, 53
Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2
Голы: Чарльз, 23, 55
Группа J
Босния и Герцеговина - Исландия 3:0
Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63
Словакия - Люксембург 0:0
Португалия - Лихтенштейн 4:0
Голы: Канселу, 8, Бернарду Силва, 47, Роналду, 51 (пен), 63
Сообщалось, что сборная Украины в товарищеском поединке за закрытыми дверями обыграла на выезде вторую команду английского Брентфорда - 2:0.