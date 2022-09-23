Италия — Англия. Онлайн-трансляция матча Лиги наций 23 сентября, 03:35 Италия и Англия борются за невылет из элитного дивизиона (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

НВ следит за ходом игры 5-го тура группового раунда элитного дивизиона футбольной Лиги наций между сборными Италии и Англии. Начало — в 21:45 по киевскому времени сегодня, 23 сентября.



Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бастони, Бонуччи, Эмерсон — Барелла, Тонали, Жоржиньо — Гнонто, Иммобиле, Грифо

Англия: Рамсдейл — Джеймс, Томори, Магуайр — Триппьер, Райс, Беллингем, Чилуэлл — Стерлинг, Кейн, Фоден

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Матч состоится в итальянском Милане на стадионе Джузеппе Меацца. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

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Италия занимает 3 место в группе с 5 очками после четырех сыгранных матчей. Сборная отстает от лидера Венгрии на два балла и на один — от второй в таблице Германии.

Команда одержала одну победу в пяти последних играх во всех турнирах. За коллектив не сыграют полузащитники Пеллегрини, Верратти и нападающий Политано (травмы).

Англия занимает последнее 4 место в группе с 2 очками после четырех сыгранных матчей. Сборная отстает от Италии на три балла.

Команда не знает побед четыре последних матча во всех турнирах. За коллектив не сыграют защитник Стоунз (дисквалификация), вратарь Пикфорд, полузащитник Филиппс (травмы).

Статистика знает 29 поединков между соперниками. Италия одержала 10 побед, Англия — восемь, 11 игр завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Англия является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 2,50, то, что выиграет Италия, оценивается в 2,87, ничья — в 3,00.

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