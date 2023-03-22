Италия — Англия. Онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

22 марта, 02:40
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Италия принимает Англию в Неаполе (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Италия принимает Англию в Неаполе (Фото:Reuters/Matthew Childs)

НВ следит за ходом поединка квалификации на чемпионат Европы 2024 года по футболу между сборными Италии и Англии. Начало — в 21:45 по киевскому времени 23 марта.

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Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Романьоли, Спинаццола, Барелла, Верратти, Жоржиньо, Берарди, Ретеги, Грифо

Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер, Райс, Беллингем, Хендерсон, Фоден, Кейн, Сака

Видео дня

Матч состоится в итальянском Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

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Италия — действующий чемпион Европы после победы в финале Евро-2020 над Англией. Сборная не вышла на ЧМ-2022, уступив в плей-офф квалификации Северной Македонии.

Команда в последних пяти матчах во всех турнирах одержала три победы и дважды проиграла. За коллектив не сыграют вратарь Проведель (болезнь), полузащитник Кьеза (травма).

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Англия — вице-чемпион Европы после поражения в финале Евро-2020 от Италии. Сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, где уступила Франции.

Коллектив в прошлых пяти играх во всех турнирах трижды победил при одном поражении. За команду не сыграют вратарь Поуп, полузащитник Маунт, нападающий Рашфорд (травмы).

Статистика знает 30 матчей между соперниками, в которых Италия одержала 11 побед, Англия — восемь. Еще в 11-ти случаях были зафиксированы ничьи.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Англия — фаворит матча. Коэффициент на ее победу в равен 2,60, то, что выиграет Италия, оценивается в 2,90, ничья — в 3,00.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Сборная Англии Сборная Италии Евро-2024

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