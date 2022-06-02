Финалиссима. Сборная Аргентины разгромила Италию в новом турнире
Участие в Финалиссиме принимают победители чемпионата Европы и Кубка Америки (Фото:REUTERS/John Sibley)
В матче нового турнира под названием Финалиссима сборная Аргентины разгромила национальную команду Италии и стала первым обладателем трофея.
Поединок завершился со счетом 3:0. Забитыми мячами в игре отметились Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария и Пауло Дибала.
Капитан аргентинцев Лионель Месси сделал в поединке две результативные передачи.
Италия — Аргентина 0:3
Голы: Мартинес, 28, Ди Мария, 45+1, Дибала, 90+4
Участие в Финалиссиме принимают победители чемпионата Европы и Кубка Америки.
Сообщалось, что в параллельном матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины со счетом 3:1 обыграла национальную команду Шотландии.
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