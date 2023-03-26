Отбор Евро-2024. Италия одержала первую победу в группе Украины, Дания сенсационно уступила Казахстану — видео 26 марта, 23:45 Италия победила Мальту и вышла на второе место (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Состоялись матчи второго тура отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года в группах C, H и J.

В группе С, где выступает сборная Украины, Италия на выезде благодаря голам Ретеги и Пессины обыграла Мальту 2:0, одержав первую победу в отборе, которая вывела их на второе место.

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В квартете Н Дания драматично уступила Казахстану 2:3. Датчане до 73-й минуты вели 2:0, но после этого трижды пропустили и уступили 2:3.

В группе J Португалия разгромила Люксембург 6:0, а Криштиану Роналду, как и в предыдущем матче против Лихтенштейна, отличился дублем.

Результаты матчей:

Группа С

Мальта - Италия 0:2

Голы: Ретеги, 15, Пессина, 27

Фото: flashscore.ua

Группа H

Словения - Сан-Марино 2:0

Голы: Шешко, 57, Роберто Ди Маио, 60 (авт)



Казахстан - Дания 3:2

Голы: Зайнутдинов 73 (пен), Тагиберген 86, Аймбетов 89 - Гейлунд 21, 36

Удаление: Аймбетов, 90+6 (Казахстан)

Северная Ирландия - Финляндия 0:1

Гол: Каллман, 28

Фото: flashscore.ua

Группа J

Люксембург - Португалия 0:6

Голы: Роналду, 9, 31, Феликс, 15, Б. Силва, 18, Отавиу, 77, Леау, 89

Нереализованный пенальти: Леау, 85

Словакия - Босния и Герцеговина 2:0

Голы: Мак, 13, Гараслин, 40

Лихтенштейн - Исландия 0:7

Голы: Олафссон, 3, Харальдссон, 38, Гуннарссон, 48, 68, 73, Гудьонсен, 85, Эллертссон, 87



Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что сборная Украины уступила Англии со счетом 0:2 в своем первом матче в отборе на Евро-2024.