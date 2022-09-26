Лига наций. Италия стала третьим финалистом, Англия и Германия разыграли драматичную ничью — видео 26 сентября, 23:55 Италия поборется за титул Лиги наций (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Состоялись матчи 6-го тура Лиги наций в дивизионах А, В, С и D.

Италия в матче за путевку в финал четырех обыграла на выезде Венгрию 2:0 и составила компанию Нидерландам и Хорватии, ставших накануне первыми претендентами на чемпионский титул турнира.

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В другом матче группы Англия и Германия сыграли в результативную ничью 3:3. Матч развивался по драматическому сценарию: Германия вела 2:0, после чего пропустила три гола и все же в конце матча спаслась от поражения.

Босния и Герцеговина выиграла свою группу в дивизионе В и вышла в элитную лигу, а Румыния заняла в квартете последнее место и вылетела в дивизион С.

Результаты матчей:

Лига А, группа 3

Венгрия - Италия 0:2

Голы: Распадори, 27, Димарко, 52

Англия - Германия 3:3

Голы: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пен) - Гюндоган, 52 (пен), Хаверц, 67, 87

Фото: flashscore.ua

Лига В, группа 3

Румыния - Босния и Герцеговина 4:1

Голы: Ман, 38, Пушкаш, 73, 86, Рациу, 79 - Джеко, 77

Черногория - Финляндия 0:2

Голы: Антман, 47, Каллман, 53

Удаление: Томашевич, 17, Радулович, 68 (Черногория)

Фото: flashscore.ua

Лига С, группа 4

Гибралтар — Грузия 1:2

Голы: Эннсли, 75 - Кварацхелия, 19, Цитаишвили, 48

Северная Македония - Болгария 0:1

Гол: Десподов, 50

Удаление: Тодороски, 14 (Северная Македония)

Фото: flashscore.ua

Лига D, группа 2

Сан-Марино - Эстония 0:4

Голы: Аниер, 38, 77, Тенисте, 56, Саппинен

Фото: flashscore.ua

Накануне сборные Нидерландов и Хорватии обыграли Бельгию и Австрию соответственно и стали первыми участниками финала четырех Лиги наций.

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