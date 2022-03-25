Сборная Италии впервые в истории пропустит два чемпионата мира подряд 25 марта, 13:46 Цей матеріал також доступний українською В последний раз сборная Италии играла на чемпионате мира в 2014 году (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Сборная Италии дома сенсационно проиграла Северной Македонии со счетом 0:1 и не сыграет на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Таким образом, сборная Италии впервые в своей истории пропустит два чемпионата мира подряд.

В 2017 году Италия в плей-офф отбора уступила Швеции и пропустила чемпионат мира-2018 в России.

Видео дня

В последний раз "Скуадра адзурра" была участником чемпионата мира в 2014 году в Бразилии, где выступила безуспешно, не сумев выйти из группы.

Интересно, что в 2021 году сборная Италии стала чемпионом Европы.

Сообщалось, что сборная Уэльса обыграла Австрию и стала потенциальным соперником Украины в решающем квалификационном раунде плей-офф.