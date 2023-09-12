«Только так мы сможем добыть очки». Ребров назвал «секрет» успеха для сборной Украины в матче с Италией 12 сентября, 09:31 Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, за счет чего сборная Украины может добиться положительного результата в матче отбора Евро-2024 против Италии.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По словам Реброва, этот матч будет очень чрезвычайно важен для обеих сборных и он знает чего ожидать от Италии.

«Если завтра мы не покажем своей игры, то будет тяжело. Понимаем, насколько важна эта игра для Италии, но мы должны думать о себе», — сказал Ребров.

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Наставник добавил, что ожидает против Италии такой же игры как против Англии.

«Мы должны быть готовы, верить в себя и понимать, что только своей игрой мы сможем добыть очки на Сан-Сиро.

Я не понимаю, почему Италия сейчас переживает кризис? Я видел их игры. Это была очень хорошая команда, они показывают хороший уровень. Я не считаю, что у сборной Италии сейчас кризис. Это очень сильный соперник, к которому мы должны относиться очень серьезно", — подытожил Ребров.



Матч Украина — Италия состоится в Милане сегодня, 12 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сборная Украины сенсационно сыграла вничью против Англии в отборочном матче на Евро-2024.