Итальянская Серия А. Аталанта с Малиновским не смогла вернуть лидерство, Ювентус сенсационно потерял очки — видео 11 сентября, 23:49 Аталанта Малиновского (на фото) набрала 14 очков (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

В воскресенье, 11 сентября, состоялось шесть матчей 6-го тура чемпионата Италии по футболу.

Аталанта с украинцем Русланом Малиновским в составе не смогла обыграть Кремонезе и потеряла возможность вернуться на первое место в турнирной таблице.

Туринский Ювентус на своем поле не смог победить Салернитану. «Старая синьора» проигрывала после первого тайма со счетом 0:2, смогла отыграться, но на большее ее не хватило.

Видео дня

Читайте также: В Шахтере заявили об интересе Ювентуса к молодой звезде клуба

В других матчах дня Болонья, Удинезе и Лацио обыграли соответственно Фиорентину, Сассуоло и Верону, а Лечче и Монца поделили очки.

Результаты матчей:

Аталанта — Кремонезе 1:1

Голы: Демираль, 74 — Валери, 78

Болонья — Фиорентина 2:1

Голы: Барроу, 59, Арнаутович, 62 — Мартинес, 54

Удаление: Игор, 90+7 (Фиорентина)

Лечче — Монца 1:1

Голы: Гонсалес, 48 — Сенси, 35

Сассуоло — Удинезе 1:3

Голы: Фраттези, 33 — Бету, 75, 90+3 Самарджич, 90+1

Удаление: Трессолди, 44 (Сассуоло)

Лацио — Верона 2:0

Голы: Иммобиле, 68, Луис Альберто, 90+5

Ювентус — Салернитана 2:2

Голы: Бремер, 51, Бонуччи, 90+3 — Кандрева, 18, Пентек, 45+4 (с пен.)

Нереализованный пенальти: Бонуччи, 90+3 (Ювентус)

Удаление: Милик, 90+5 (Ювентус)

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Накануне Наполи вышел в лидеры чемпионата, а Милан и Интер одержали победы.

НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.