Итальянская Серия А. Аталанта с Малиновским не смогла вернуть лидерство, Ювентус сенсационно потерял очки — видео
Аталанта Малиновского (на фото) набрала 14 очков (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
В воскресенье, 11 сентября, состоялось шесть матчей 6-го тура чемпионата Италии по футболу.
Аталанта с украинцем Русланом Малиновским в составе не смогла обыграть Кремонезе и потеряла возможность вернуться на первое место в турнирной таблице.
Туринский Ювентус на своем поле не смог победить Салернитану. «Старая синьора» проигрывала после первого тайма со счетом 0:2, смогла отыграться, но на большее ее не хватило.
В других матчах дня Болонья, Удинезе и Лацио обыграли соответственно Фиорентину, Сассуоло и Верону, а Лечче и Монца поделили очки.
Результаты матчей:
Аталанта — Кремонезе 1:1
Голы: Демираль, 74 — Валери, 78
Болонья — Фиорентина 2:1
Голы: Барроу, 59, Арнаутович, 62 — Мартинес, 54
Удаление: Игор, 90+7 (Фиорентина)
Лечче — Монца 1:1
Голы: Гонсалес, 48 — Сенси, 35
Сассуоло — Удинезе 1:3
Голы: Фраттези, 33 — Бету, 75, 90+3 Самарджич, 90+1
Удаление: Трессолди, 44 (Сассуоло)
Лацио — Верона 2:0
Голы: Иммобиле, 68, Луис Альберто, 90+5
Ювентус — Салернитана 2:2
Голы: Бремер, 51, Бонуччи, 90+3 — Кандрева, 18, Пентек, 45+4 (с пен.)
Нереализованный пенальти: Бонуччи, 90+3 (Ювентус)
Удаление: Милик, 90+5 (Ювентус)
Турнирная таблица
Накануне Наполи вышел в лидеры чемпионата, а Милан и Интер одержали победы.
НВ
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