«Кто угодно, только не он». Сторонник Берлускони призвал Рому избавиться от украинца Довбика

8 июля, 17:02
Артем Довбик (Фото: instagram.com/tema_dovbyk)

Итальянский политик и болельщик Ромы Маурицио Гаспарри оценил выступления украинского форварда Артема Довбика за римский клуб.

Гаспарри считает, что основным форвардом Ромы в следующем сезоне должен быть другой футболист, поскольку Довбик якобы не оправдал ожиданий.

«Не знаю, кто это будет, но надеюсь, что они не будут ставить Довбика. Он забил несколько голов просто потому, что стоит на месте — время от времени мяч попадает в него и залетает в ворота.

Лучше уж какой-то неизвестный игрок, лишь бы только Довбик ушел. Мы уже достаточно натерпелись с Довбиком — пусть будет кто угодно, только не он", — цитирует Гаспарри Romanews.

Отметим, что Гаспарри возглавляет фракцию Forza Italia в итальянском Сенате. Партию Forza Italia основал Сильвио Берлускони, который умер в 2023 году. Он был премьер-министром Италии и другом диктатора РФ Владимира Путина, а также владельцем ФК Милан.

Довбик перебрался в Рому летом 2024 года из испанской Жироны за 30,5 млн евро.

В дебютном сезоне украинец провел 45 матчей за Рому, забил 17 голов и сделал четыре голевые передачи.

Мы писали, что Довбик назвал самое ценное воспоминание за Рому в дебютном сезоне.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Артем Довбик ФК Рома Футбол Чемпионат Италии Сильвио Берлускони

