Немецкий клуб подписал скандального экс-футболиста сборной Украины, покинувшего Россию на пятый месяц войны 11 июля, 17:26 Ордец подписал контракт на один год (Фото:ФК Бохум)

Немецкий Бохум объявил о подписании скандального экс-футболиста сборной Украины Ивана Ордеца, покинувшего Россию на пятый месяц войны после выступлений в московском Динамо.



Как сообщает официальный сайт клуба элитного дивизиона Германии Бундеслиги, 30-летний защитник заключил контракт на один сезон.

Указывается, что игрок воспользовался правилами ФИФА и приостановил соглашение с московским Динамо, срок действия которого истекал летом 2024 года.

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Примечательно, что на фоне войны РФ против Украины весной 2022 года футболист ни разу не попадал в заявку на матчи российской команды.

Ордец перешел в московское Динамо летом 2019 года. Он не осудил полномасштабное вторжение России в Украину, хотя и выступил против войны, а по окончании этого года веселился вместе с одноклубниками на корпоративе по случаю завершения сезона.

Защитник признавался, что советы его экс-партнера по Шахтеру Ярослава Ракицкого помогли ему принять решение о переходе в российскую команду.

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