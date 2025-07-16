«Мы сразу это почувствовали». Футболист Шахтера рассказал, как в венгерском клубе после начала войны изменилось отношение к украинцам

Полузащитник донецкого Шахтера Иван Петряк рассказал о периоде своей карьеры в венгерском Фехерваре после начала полномасштабной войны в Украине.

В подкасте на YouTube-канале Дениса Бойко Петряк заявил, что после 24 февраля 2022 года к украинским игрокам в клубе отношение стало другим.

«Мы сразу это почувствовали. Я стал не всегда играть, Жека Макаренко, Шабу [Шабанова] и Бодю Леднева вообще во вторую команду отправили. Хорошо, что у меня было предложение от Шахтера — я приехал. А Шаба там и продолжал во второй команде. Все уже, отношение поменялось. Я тебе честно говорю, я это чувствовал», — рассказал Петряк.

Реклама

Футболист предположил, что политическая ситуация в Венгрии могла повлиять на атмосферу в клубе.

«Если там Орбан, то, думаю… Он футбол, кстати, любит. Я не знаю, это он или это не он, но изменилось», — добавил Иван.

Петряк выступал за Фехервар в 2019—2022 годах, после чего вернулся в Шахтер.

Ранее Петряк назвал клубы, в которых имел самую большую зарплату.