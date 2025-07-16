«Мы сразу это почувствовали». Футболист Шахтера рассказал, как в венгерском клубе после начала войны изменилось отношение к украинцам
Иван Петряк (Фото: ФК Фехервар)
Полузащитник донецкого Шахтера Иван Петряк рассказал о периоде своей карьеры в венгерском Фехерваре после начала полномасштабной войны в Украине.
В подкасте на YouTube-канале Дениса Бойко Петряк заявил, что после 24 февраля 2022 года к украинским игрокам в клубе отношение стало другим.
«Мы сразу это почувствовали. Я стал не всегда играть, Жека Макаренко, Шабу [Шабанова] и Бодю Леднева вообще во вторую команду отправили. Хорошо, что у меня было предложение от Шахтера — я приехал. А Шаба там и продолжал во второй команде. Все уже, отношение поменялось. Я тебе честно говорю, я это чувствовал», — рассказал Петряк.
Футболист предположил, что политическая ситуация в Венгрии могла повлиять на атмосферу в клубе.
«Если там Орбан, то, думаю… Он футбол, кстати, любит. Я не знаю, это он или это не он, но изменилось», — добавил Иван.
Петряк выступал за Фехервар в 2019—2022 годах, после чего вернулся в Шахтер.
