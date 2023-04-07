«Он спал под военкоматом»: игрок Шахтера рассказал, как его тесть-инвалид попал на войну 7 апреля, 23:09 Отец Юлии Петряк пошел на фронт добровольцем (Фото:Сегодня)

Полузащитник донецкого Шахтера Иван Петряк рассказал об отце жены, который погиб весной прошлого года на войне.



В интервью клубному каналу в YouTube Петряк признался, что они до сих пор не нашли тело тестя и не похоронили его.

«Он отправил свою жену ко мне в Венгрию, а сам, чтобы никто не знал, добровольцем пошел защищать страну. Он был инвалидом, у него рука не сгибается. Его долго не брали, но он спал под военкоматом и выпросил, чтобы взяли в армию», — рассказал футболист.

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«Воевал два месяца, а потом побратимы сказали, что его убили. Но тела нет, по сей день мы ничего не знаем, не смогли похоронить и попрощаться», — признался Петряк.

Иван Петряк выступал за луганскую Зарю и донецкий Шахтер, с которым стал чемпионом Украины в 2018 году. Потом перешел в будапештский Ференцварош и выиграл чемпионат Венгрии-2019. Далее играл за венгерский МОЛ Види, а летом прошлого года вернулся в Шахтер. Вызывался в национальную сборную Украины, за которую сыграл пять матчей.

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