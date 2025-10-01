Украинский футболист помог разгромить Манчестер Юнайтед, сделав голевую передачу — видео

1 октября, 12:18
Иван Варфоломеев сделал второе результативное действие за Линкольн Сити (Фото: ФК Линкольн Сити)

Иван Варфоломеев сделал второе результативное действие за Линкольн Сити (Фото: ФК Линкольн Сити)

Полузащитник Линкольн Сити Иван Варфоломеев принял участие в победе над молодежной командой Манчестер Юнайтед (3:0) в рамках EFL Trophy.

21-летний украинский футболист вышел на поле в стартовом составе своей команды и сыграл 66 минут.

Варфоломеев получил желтую карточку на 25-й минуте поединка, а на 47-й выполнил голевую передачу на Тома Хамера.

https://www.youtube.com/embed/a9Io3_AzFMY?si=OEWXxBcsnuiE9NR6&start=37

Отметим, что это уже второй голевой пас Ивана. Первый ассист он отдал 23 сентября в поединке 1/16 финала Кубка английской лиги против Челси (1:2).

EFL Trophy — это турнир среди команд Первой и Второй лиги Англии (третьего и четвертого дивизиона страны), в котором также принимают участие 16 команд академий клубов из Премьер-лиги.

Благодаря этой победе Линкольн лидирует в своей четвертой группе, опережая Ноттс Каунти на три очка.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Коваленко стал одноклубником россиянина на Кипре.

