В стиле Месси. Украинский футболист забил роскошный гол со штрафного в Польше — видео
Иван Желизко приложился к победе (Фото: Иван Желизко/Instagram)
Украинский полузащитник гданьской Лехии Иван Желизко стал одним из героев своей команды в матче 12-го тура польской Экстраклясы против Пяста Гливице.
Именно Желизко на 41-й минуте открыл счет в игре мастерским ударом со штрафного в стиле звезды футбола Лионеля Месси.
Гол стал украшением матча — мяч после его удара из-за пределов штрафной попал в стойку и оказался в сетке. Для Желизка это уже третий мяч в сезоне.
В начале второго тайма Барковский сравнял счет, но уже в компенсированное время Бобчек вырвал для гостей победу — 2:1.
Ранее сообщалось, что экс-наставник донецкого Шахтера Игор Йовичевич стал главным тренером польского клуба Видзев.