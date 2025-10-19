Украинский полузащитник гданьской Лехии Иван Желизко стал одним из героев своей команды в матче 12-го тура польской Экстраклясы против Пяста Гливице.

Именно Желизко на 41-й минуте открыл счет в игре мастерским ударом со штрафного в стиле звезды футбола Лионеля Месси.

Гол стал украшением матча — мяч после его удара из-за пределов штрафной попал в стойку и оказался в сетке. Для Желизка это уже третий мяч в сезоне.

Реклама

В начале второго тайма Барковский сравнял счет, но уже в компенсированное время Бобчек вырвал для гостей победу — 2:1.

Ранее сообщалось, что экс-наставник донецкого Шахтера Игор Йовичевич стал главным тренером польского клуба Видзев.