Украинский футболист забил гол-красавец за польский клуб, после чего подвел команду — видео
Желизко забил первый гол за Лехию (Фото:ФК Лехия Гданьск)
Украинский футболист Лехии Гданьск Иван Желизко отметился красивым голом и заработал красную карточку в матче седьмого тура чемпионата Польши против Заглембе.
Матч для Лехии начался не лучшим образом и уже на 49 минуте Заглембе вел в счете 3:0.
После этого Желизко восстановил интригу в матче. Украинец мощно пробил из-за пределов штрафной и мяч залетел прямо в угол ворот.
Впрочем, уже через шесть минут после взятия ворот Желизко получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
В итоге Лехия уступила со счетом 2:5 и занимает восьмое место в чемпионате Польши.
Следует отметить, что это первый гол Желизко в составе Лехии, куда он перешел летом этого года из латвийской Валмиеры.
Накануне украинский футболист Сент-Джонстона Максим Кучерявый дублем на последних минутах спас свою команду от поражения в матче четвертого тура чемпионата Шотландии против Данди.