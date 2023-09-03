Украинский футболист забил гол-красавец за польский клуб, после чего подвел команду — видео 3 сентября, 20:33 Желизко забил первый гол за Лехию (Фото:ФК Лехия Гданьск)

Украинский футболист Лехии Гданьск Иван Желизко отметился красивым голом и заработал красную карточку в матче седьмого тура чемпионата Польши против Заглембе.

Матч для Лехии начался не лучшим образом и уже на 49 минуте Заглембе вел в счете 3:0.

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После этого Желизко восстановил интригу в матче. Украинец мощно пробил из-за пределов штрафной и мяч залетел прямо в угол ворот.

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Впрочем, уже через шесть минут после взятия ворот Желизко получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

В итоге Лехия уступила со счетом 2:5 и занимает восьмое место в чемпионате Польши.

Следует отметить, что это первый гол Желизко в составе Лехии, куда он перешел летом этого года из латвийской Валмиеры.

Накануне украинский футболист Сент-Джонстона Максим Кучерявый дублем на последних минутах спас свою команду от поражения в матче четвертого тура чемпионата Шотландии против Данди.