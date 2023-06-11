Самая сексуальная фанатка мира посетила финал Лиги чемпионов — фото
Ивана на трибунах (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)
Ивана Кнолл стала очень популярной на чемпионате мира, где поддерживала сборную Хорватии.
Супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолл посетила финальный матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером.
На ЧМ-2022 в Катаре фанаты со всего мира назвали Кнолл самой сексуальной болельщицей за ее откровенные наряды.
В Стамбуле на Иване тоже был минимум одежды.
Напомним, что Лигу чемпионов выиграл МанСити, посмотрите обзор финального матча.