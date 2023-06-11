Самая сексуальная фанатка мира посетила финал Лиги чемпионов — фото 11 июня, 00:40 Ивана на трибунах (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

Ивана Кнолл стала очень популярной на чемпионате мира, где поддерживала сборную Хорватии.



Супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолл посетила финальный матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером.

На ЧМ-2022 в Катаре фанаты со всего мира назвали Кнолл самой сексуальной болельщицей за ее откровенные наряды.

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В Стамбуле на Иване тоже был минимум одежды.

Фото: instagram.com/knolldoll

Фото: instagram.com/knolldoll

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Фото: REUTERS/Dilara Senkaya





Напомним, что Лигу чемпионов выиграл МанСити, посмотрите обзор финального матча.