Самая сексуальная фанатка мира посетила финал Лиги чемпионов — фото

11 июня, 00:40
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Ивана на трибунах (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

Ивана на трибунах (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

Ивана Кнолл стала очень популярной на чемпионате мира, где поддерживала сборную Хорватии.

Супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолл посетила финальный матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером.

На ЧМ-2022 в Катаре фанаты со всего мира назвали Кнолл самой сексуальной болельщицей за ее откровенные наряды.

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В Стамбуле на Иване тоже был минимум одежды.

instagram.com/knolldoll
Фото: instagram.com/knolldoll
instagram.com/knolldoll
Фото: instagram.com/knolldoll
REUTERS/Murad Sezer
Фото: REUTERS/Murad Sezer
REUTERS/Dilara Senkaya
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya


Напомним, что Лигу чемпионов выиграл МанСити, посмотрите обзор финального матча.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Манчестер Сити ФК Интер

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