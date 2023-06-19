В национальных цветах: «Самая сексуальная» фанатка ЧМ-2022 в откровенном образе посетила финал Лиги Наций — фото 19 июня, 17:22 Ивана Кнолл (Фото:instagram.com/knolldoll)

Известная модель и футбольная поклонница Ивана Кнолл стала украшением финала Лиги наций, в котором Испания обыграла Хорватию.

Девушка приехала в Нидерланды, чтобы поддержать своих любимчиков — национальную команду Хорватии.

Кнолл в символическом образе, который также был откровенным, хотела замотивировать футболистов на победу. Однако ее мотивация не повлияла на итог встречи.

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Фото: instagram.com/knolldoll

Фото: instagram.com/knolldoll

Отметим, что издание Daily Mail называет ее «самой сексуальной болельщицей чемпионатов мира по футболу» за откровенные наряды.

Напомним, что Ивана набрала свою популярность после чемпионата мира, который прошел в Катаре. Девушка на своей странице в Instagram имела 600 тысяч подписчиков, а сейчас это показатель составляет — 3,3 млн.

Ранее сообщалось, что Джорджина в случае развода с Роналду будет получать ежемесячно огромную сумму от футболиста.