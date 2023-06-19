В национальных цветах: «Самая сексуальная» фанатка ЧМ-2022 в откровенном образе посетила финал Лиги Наций — фото
Ивана Кнолл (Фото:instagram.com/knolldoll)
Известная модель и футбольная поклонница Ивана Кнолл стала украшением финала Лиги наций, в котором Испания обыграла Хорватию.
Девушка приехала в Нидерланды, чтобы поддержать своих любимчиков — национальную команду Хорватии.
Кнолл в символическом образе, который также был откровенным, хотела замотивировать футболистов на победу. Однако ее мотивация не повлияла на итог встречи.
Отметим, что издание Daily Mail называет ее «самой сексуальной болельщицей чемпионатов мира по футболу» за откровенные наряды.
Напомним, что Ивана набрала свою популярность после чемпионата мира, который прошел в Катаре. Девушка на своей странице в Instagram имела 600 тысяч подписчиков, а сейчас это показатель составляет — 3,3 млн.
Ранее сообщалось, что Джорджина в случае развода с Роналду будет получать ежемесячно огромную сумму от футболиста.