Стало известно, сколько голкипер сборной Украины будет зарабатывать в Интере — СМИ
Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтёр)
Вратарь главной команды страны и донецкого Шахтера Анатолий Трубин договорился с Интером о своем трансфере, сообщает FcInterNews.it.
По информации источника, игрок и клуб согласовали пятилетний контракт с зарплатой 1,8 млн в год.
Отмечается, что «нерадзурри» уверены в трансфере голкипера, потому что его действующее соглашение с Шахтером истекает летом 2024 года.
Также отмечается, что горняки хотят выторговать 15 млн с перехода Трубина, однако Интер предлагает 10 миллионов + бонусы и процент от следующего трансфера украинца.
Напомним, что в прошлом сезоне Трубин стал чемпионом Украины в составе Шахтера. На его счету 38 матчей за «горняков» во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота сухими.
Ранее сообщалось, что Интер хочет подписать голкипера из Баварии для конкуренции с Анатолием Трубиным.