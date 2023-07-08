Стало известно, сколько голкипер сборной Украины будет зарабатывать в Интере — СМИ 8 июля, 16:04 Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтёр)

По информации источника, игрок и клуб согласовали пятилетний контракт с зарплатой 1,8 млн в год.

Отмечается, что «нерадзурри» уверены в трансфере голкипера, потому что его действующее соглашение с Шахтером истекает летом 2024 года.

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Также отмечается, что горняки хотят выторговать 15 млн с перехода Трубина, однако Интер предлагает 10 миллионов + бонусы и процент от следующего трансфера украинца.

Напомним, что в прошлом сезоне Трубин стал чемпионом Украины в составе Шахтера. На его счету 38 матчей за «горняков» во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота сухими.

Ранее сообщалось, что Интер хочет подписать голкипера из Баварии для конкуренции с Анатолием Трубиным.