Стало известно, сколько голкипер сборной Украины будет зарабатывать в Интере — СМИ

8 июля, 16:04
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Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтёр)

Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтёр)

Вратарь главной команды страны и донецкого Шахтера Анатолий Трубин договорился с Интером о своем трансфере, сообщает FcInterNews.it.

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По информации источника, игрок и клуб согласовали пятилетний контракт с зарплатой 1,8 млн в год.

Отмечается, что «нерадзурри» уверены в трансфере голкипера, потому что его действующее соглашение с Шахтером истекает летом 2024 года.

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Также отмечается, что горняки хотят выторговать 15 млн с перехода Трубина, однако Интер предлагает 10 миллионов + бонусы и процент от следующего трансфера украинца.

Напомним, что в прошлом сезоне Трубин стал чемпионом Украины в составе Шахтера. На его счету 38 матчей за «горняков» во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота сухими.

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Ранее сообщалось, что Интер хочет подписать голкипера из Баварии для конкуренции с Анатолием Трубиным.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Интер ФК Шахтер Анатолий Трубин

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