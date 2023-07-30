«О ЛЧ будем думать после жеребьевки». Тренер Шахтера озвучил приоритетные задачи на сезон 30 июля, 09:40 Шахтер (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Главный тренер «горняков» Патрик ван Леувен рассказал о главной цели клуба на сезон 2023/24.

В интервью Tribuna.com голландец сказал, что донецкий клуб нацелен выиграть чемпионат и Кубок Украины. Также ван Леувен добавил, что нужно дождаться жеребьевки Лиги чемпионов, чтобы оценить свои шансы в ней.

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«Задачи у Шахтера не меняются в зависимости от тренера — это выиграть чемпионат и Кубок. Клуб делает все, чтобы быть успешным. В Лиге чемпионов об ожиданиях можно говорить после жеребьевки. Тогда можно оценить свои шансы и сделать план на игры.

Сейчас мы работаем, чтобы улучшить игру команды, сделать ее стабильной, что поможет нам в международных матчах. После жеребьевки мы увидим, где мы находимся и какой будет наша стратегия", — сказал ван Леувен.

Ранее нидерландский главный тренер Шахтера заявил, что будет изучать украинский язык.

Также в первом туре УПЛ Шахтер переиграл Металлист 1925 (2:1).