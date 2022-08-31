Динамо объявило о подписании ключевого футболиста Зари
Кабаев подписал контракт на четыре года (Фото:ФК Динамо)
Динамо Киев объявило о подписании ведущего футболиста Зари Владислава Кабаева.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, с 26-летним полузащитником подписано соглашение на четыре года.
Новый футболист Динамо будет выступать под 7-м игровым номером.
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Кабаев выступал за Зарю пять лет. В составе луганской команды он дважды стал бронзовым призером чемпионата Украины.
На счету флангового полузащитника 129 матчей в составе бывшего клуба, в которых он забил 10 голов.
Ранее сообщалось, что лидер киевского Динамо Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Испании, где им интересуются Севилья и Вильярреал.
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