Динамо объявило о подписании ключевого футболиста Зари

31 августа, 20:37
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Кабаев подписал контракт на четыре года (Фото:ФК Динамо)

Кабаев подписал контракт на четыре года (Фото:ФК Динамо)

Динамо Киев объявило о подписании ведущего футболиста Зари Владислава Кабаева.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, с 26-летним полузащитником подписано соглашение на четыре года.

Новый футболист Динамо будет выступать под 7-м игровым номером.

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Кабаев выступал за Зарю пять лет. В составе луганской команды он дважды стал бронзовым призером чемпионата Украины.

На счету флангового полузащитника 129 матчей в составе бывшего клуба, в которых он забил 10 голов.

Ранее сообщалось, что лидер киевского Динамо Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Испании, где им интересуются Севилья и Вильярреал.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Трансферы Заря (Луганск) ФК Заря ФК Динамо (Киев)

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