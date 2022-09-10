Испанская Примера. Барселона, несмотря на прерванный матч, разгромно выиграла и вышла в лидеры — видео
Позже было принято таки решение доиграть поединок (Фото:REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Барселона разгромила Кадис в выездном матче 5-го тура испанской Примеры и возглавила турнирную таблицу чемпионата.
Все четыре мяча в игре «сине-гранатовые» забили после перерыва. Снчала результативными ударами отметились Френки де Йонг и Роберт Левандовски.
На 83-й минуте встречу пришлось прервать из-за того, что один из болельщиков потерял сознание на трибуне.
Позже было принято таки решение доиграть поединок. В оставшееся время Барселона забила еще дважды.
В других матчах дня Райо Вальекано обыграл Валенсию, Севилья — Эспаньол, а Атлетико разгромил Сельту.
Результаты матчей:
Райо Вальекано — Валенсия 2:1
Голы: Палазон, 5, Нико Гонсалес, 52 (автогол) — Диахаби, 90+3
Эспаньол — Севилья 2:3
Голы: Хоселу, 45+4 (с пен.), Брэйтуэйт, 62 — Ламела, 1, Кармона, 26, 45
Удаление: Ламела, 84 (Севилья)
Кадис — Барселона 0:4
Голы: де Йонг, 55, Левандовски, 65, Фати, 86, Дембеле, 90+2
Атлетико — Сельта 4:1
Голы: Корреа, 9, Де Паул, 50, Карраско, 66, Нуньес, 83 (автогол) — Вейга, 71
Турнирная таблица
Сообщалось, что по итогам 4-го тура единоличным лидером Примеры стал мадридский Реал.
НВ
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