Футболист сборной Украины попал в команду недели чемпионата Испании — видео

16 мая, 14:05
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Для Лунина матч с Кадисом был всего третьим в нынешнем сезоне в составе Реала (Фото:Андрей Лунин via Instagram)

Для Лунина матч с Кадисом был всего третьим в нынешнем сезоне в составе Реала (Фото:Андрей Лунин via Instagram)

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин попал в сборную лучших игроков 37-го тура чемпионата Испании по версии портала Whoscored.

23-летний вратарь помог «сливочным» отстоять ничью со счетом 1:1 в выездном матче против Кадиса. Украинец провел на поле всю игру и отразил 11-метровый удар.

За этот матч Лунин получил от Whoscored оценку 8,2. Он стал лучшим игроком поединка по версии портала.

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В целом же, более высокую оценку, нежели Андрей, в этом туре получил только Хуанми из Бетиса — 8,3.

Сборная 37-го тура чемпионата Испании по версии WhoScored

WhoScored.com
Фото: WhoScored.com

Видеообзор матча Кадис — Реал:

Для Лунина матч с Кадисом был всего третьим в нынешнем сезоне в составе Реала. В этих играх Андрей пропустил три мяча.

Ранее Лунин стал четвертым украинцем, вышедшим в финал Лиги чемпионов.

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Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Видео Чемпионат Испании Примера Андрей Лунин

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