Футболист сборной Украины попал в команду недели чемпионата Испании — видео
Для Лунина матч с Кадисом был всего третьим в нынешнем сезоне в составе Реала (Фото:Андрей Лунин via Instagram)
Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин попал в сборную лучших игроков 37-го тура чемпионата Испании по версии портала Whoscored.
23-летний вратарь помог «сливочным» отстоять ничью со счетом 1:1 в выездном матче против Кадиса. Украинец провел на поле всю игру и отразил 11-метровый удар.
За этот матч Лунин получил от Whoscored оценку 8,2. Он стал лучшим игроком поединка по версии портала.
В целом же, более высокую оценку, нежели Андрей, в этом туре получил только Хуанми из Бетиса — 8,3.
Сборная 37-го тура чемпионата Испании по версии WhoScored
Видеообзор матча Кадис — Реал:
Для Лунина матч с Кадисом был всего третьим в нынешнем сезоне в составе Реала. В этих играх Андрей пропустил три мяча.
Ранее Лунин стал четвертым украинцем, вышедшим в финал Лиги чемпионов.
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