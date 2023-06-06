«Освободили» от футбола. В Новой Каховке полностью затопило стадион — видео

6 июня, 12:35
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Под воду ушел стадион Энергия (Фото:Скриншот видео)

Под воду ушел стадион Энергия (Фото:Скриншот видео)

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в Новой Каховке затопило футбольный стадион.

Под водой оказался стадион Энергия, на котором местный клуб ранее проводил официальные матчи во Второй лиге Украины.

Стадион был открыт в 1954 году. Название Энергия он получил благодаря Каховской ГЭС.

Видео дня

Ранее на подрыв Каховской ГЭС отреагировал экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Новая Каховка Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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