«Освободили» от футбола. В Новой Каховке полностью затопило стадион — видео
Под воду ушел стадион Энергия (Фото:Скриншот видео)
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в Новой Каховке затопило футбольный стадион.
Под водой оказался стадион Энергия, на котором местный клуб ранее проводил официальные матчи во Второй лиге Украины.
Стадион был открыт в 1954 году. Название Энергия он получил благодаря Каховской ГЭС.
Ранее на подрыв Каховской ГЭС отреагировал экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля.