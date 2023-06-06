«С**куны боятся контрнаступления». Экс-форвард сборной Украины — о подрыве россиянами Каховской ГЭС 6 июня, 10:31 Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Роман Зозуля отреагировал на подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

Зозуля опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором заявил, что, взорвав дамбу, россияне пытаются сорвать украинское контрнаступление, однако у них ничего не получится.

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«Сейчас Херсонщина подвергается затоплению. Страдают гражданские. Последствия этой катастрофы мы пока не можем представить.

Думаю будет не один населенный пункт эвакуирован. К сожалению, очередное доказательство того, что мы имеем дело с выб**дками. С**куны боятся контрнаступления и делают все, чтобы оттянуть этот момент. Чтобы разрушить планы ВСУ.



Но мы с вами понимаем, что ничего не остановить уже. Наступление будет", — написал Зозуля.

Также футболист призвал соблюдать информационную тишину относительно контрнаступления ВСУ.

«Не надо об этом кричать. Не надо постоянно писать в интернете под каждым постом проверенных телеграм каналов, когда же он будет?

ВСУ призвали всех к тишине. Сохраняйте ее. Однажды утром мы проснемся и узнаем, что наши ребята пошли вперед. А до этого момента наша основная задача — помогать военным.



Откликаться на их сборы, потому что для лучшего результата они имеют много потребностей! Верим в ВСУ, ПВО и нашу неньку Украину!" - добавил Зозуля.

Ранее Зозуля рассказал, что его отец воюет в Бахмуте и показал разрушенный город.