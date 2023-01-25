Перформанс на уровне молодого Криштиану. Почему за дебюта Мудрика в Челси его стоит сравнивать с Роналду 25 января, 14:05 Мудрик произвел невероятное впечатление в первом матче за Челси (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Здесь нет никакого преувеличения. Не в сравнении игроков, а в реакции футбольных людей на стартовый перформанс украинца.



Игорь Бойко — футбольный журналист, комментатор Setanta Sports Ukraine, — анализирует успешный дебют молодой звезды украинского футбола Михаила Мудрика за Челси в матче английской Премьер-лиги против Ливерпуля после его перехода из Шахтера за 100 млн евро.

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Игорь Бойко Футбольный журналист, комментатор Setanta Sports Ukraine

М удрика ждали на поле после такого трансфера. Стартовое впечатление было очень важно. Людям очень тяжело вырезать из памяти первое впечатление, которое становится главным.

Его очень хотелось сравнить с другим новичком Челси Жуаном Феликсом, но не потому, что они оба перешли в Челси в течение одной недели, а потому что Феликс был важным проектом для своего родного клуба, ведь Бенфика до него занималась больше перепродажей, а не продажей своих талантов. Феликс также отыграл один год, также стоил своему клубу 100 миллионов.

Однако португалец так и не был готов играть за Атлетико его главного тренера Диего Симеоне. Играть не то слово, да? И дебют Феликса в Челси оказался драматически плохим. У Мудрика все наоборот — драматически удачным.

Фото: REUTERS/Phil Noble

Он показал свою скорость, технику, атлетизм и другие качества. Это был перфоманс на уровне молодого Роналду, с которым Мудрика очень легко сравнивать еще и в силу большой преданности работе по улучшению своих физических качеств.

Мудрик вовремя понял, что примером для подражания должен быть не Неймар, а Роналду, если есть желание добиться успехов в футболе.

Мудрик оживил поединок на Анфилде в Ливерпуле, что было сделать не так уж трудно, но не обязательно легко. Первое впечатление — невероятное. Но теперь от него будут ждать не только эффектности, но и эффективности.

Через полторы недели — а именно тогда Челси сыграет свой следующий поединок — Мудрик уже должен выходить в стартовом составе и выигрывать матчи.

Пора.

Текст опубликован с разрешения автора

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