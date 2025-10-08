«Это сломало нас»: тренер сборной Украины отреагировал на отстранение лидера команды от игры плей-офф ЧМ-2025

«[Ситуация с Синчуком] сломала планы, это перед обедом было, за пару часов до установки. Это сломало [планы], немножко нас выбило из седла. И нужно было определенное время, чтобы понять [что делать дальше].

Но уже там на установке сказали, что ничего не может нам мешать думать об игре, о победе. Поэтому ситуация — я не знаю, как комментировать, надо разбираться, что вообще произошло. Сейчас я вообще ничего не могу сказать", — приводит слова Михайленко Суспільне Спорт.

Напомним, что Синчук пропустил матч со сборной Испании U-20 из-за дисквалификации. Перед началом игры УАФ сообщила, что футболиста отстранили и оштрафовали на 1 500 швейцарских франков.

Дело в том, что в игре с Парагваем, на которую он был дисквалифицирован (перебор желтых карточек) Геннадий находился в технической зоне, хотя не имел на это права. Полузащитник является лучшим бомбардиром команды Михайленко на турнире в Чили (два гола в двух матчах).

Кстати, на нашем сайте есть полное расписание и результаты всех матчей чемпионат мира по футболу U-20.