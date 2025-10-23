Пеле учили выживать в джунглях. После победы на чемпионате мира Король футбола пошел в армию

23 октября Королю футбола исполнилось бы 85… Казалось бы, о Пеле известно абсолютно все. Однако есть малоизвестные истории, о которых не знают даже поклонники футбола со стажем.

В июне 1958 года 17-летний Пеле оформил дубль в финале чемпионата мира и помог Бразилии обыграть Швецию — 5:2. А через год сменил футбольную раздевалку на армейские казармы.

«Да, когда мне исполнилось 18, в октябре 1958 года, я отправился исполнять свой гражданский долг. Это было чудесно.

Для меня это был очень ценный опыт. Я вернулся домой чемпионом мира и думал: «Ну все, теперь я свободен!» А один из одноклубников по Сантосу сказал: «Нет, теперь ты должен подавать пример другим — иди в армию». Так я и сделал.

В армии я научился готовить, уважать людей, стирать, гладить и все остальное. Еще нас учили, как выживать в джунглях. Но самое главное, чему я там научился, — это дисциплина, которая, безусловно, очень помогла мне в футболе. Я не зря потратил время", — вспоминал то время Пеле.

Пеле в армии / Фото: Скриншот

После армии Пеле вернулся в футбол и еще дважды с национальной командой выигрывал мундиаль. Пеле — единственный футболист в истории, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах).

Пеле умер 29 декабря 2022 года. После начала полномасштабного вторжения Пеле поддержал Украину.