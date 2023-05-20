«Где Динамо? Где?» Как сложилась судьба героев Шахтера, которые выиграли Кубок УЕФА
Трофей у донецкого клуба (Фото:ФК Шахтер)
20 мая 2009 года на стадионе Шюкрю Сараджоглу в Стамбуле донецкий Шахтер обыграл бременский Вердер в финале Кубка УЕФА.
Поединок завершился в дополнительное время победой горняков — 2:1 (Луис Адриано, 25, Жадсон, 97 — Налдо, 35).
Мы расскажем, как сложилась судьба футболистов Шахтера, которые выходили на поле в том матче.
Андрей Пятов. Голкипер продолжает играть за Шахтер.
Александр Кучер. Сейчас возглавляет Днепр-1 и борется с Шахтером за победу в чемпионате Украины.
Разван Рац. Румынский защитник уже завершил карьеру. Активно помогал украинским беженцам, которые после начала полномасштабного вторжения переехали в его страну.
Дмитрий Чигринский. После того триумфа защитника купила Барселона. В честь него бармены даже придумали особый коктейль в столице Каталонии. Но стать основным игроком команды не смог. Сейчас играет за греческий Ионикос.
Дарио Срна. Капитан Шахтера завершил уже карьеру и сейчас работает спортивным директором в клубе.
Фернандиньо. После Шахтера девять сезонов провел в Манчестер Сити, с которым пять раз стал чемпионом Англии. Со сборной Бразилии выиграл Кубок Америки-2019, сейчас выступает за Атлетико Паранаэнсе.
Илсиньо. Забил победный гол киевскому Динамо в полуфинале турнира. Уже завершил карьеру. Последним клубом бразильца была американская Филадельфия Юнион.
Жадсон. Герой финала, бразилец забил победный гол Вердеру. А еще фраза Жадсона «Где Динамо? Где?» после полуфинала, стала крылатой в украинском футболе. В прошлом году завершил карьеру.
Мариуш Левандовски. Завершил карьеру в 2013 году. Работал тренером в нескольких польских клубах.
Виллиан. Еще раз выиграл Кубок УЕФА (теперь это называется Лига Европы) в 2019 году с Челси. В том же году стал чемпионом Америки со сборной Бразилии. Сейчас играет за лондонский Фулхэм.
Луис Адриано. После Шахтера сезон провел в Милане, с которым выиграл Суперкубок Италии. Далее в карьере бразильца были менее значимые команды. Сейчас играет на родине за Интернасьонал.
Игор Дуляй. Завершил карьеру в 2014 году. Сейчас является главным тренером белградского Партизана.
Алексей Гай. Завершил карьеру и входит в тренерский штаб одесского Черноморца.
Александр Гладкий. За свою карьеру сменил более десятка клубов. Сейчас играет за одесский Черноморец.
Главным тренером Шахтера был Мирча Луческу, который теперь работает в киевском Динамо.
Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба игроков киевского Динамо, которые выиграли Кубок кубков 1986 года.