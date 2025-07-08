Матрас в спальне за 38 тысяч долларов: Криштиану Роналду практикует полифазный сон

Один из лучших футболистов современности в 40 лет пребывает в прекрасной физической форме. А все потому, что очень следит за своим здоровьем.

Издание The Sun рассказало об отношении Криштиану ко сну. Португалец практикует полифазный сон — это режим, при котором человек спит не один раз в сутки, а несколько раз в течение дня.

Каждое утро Роналду просыпается ровно в 6 часов. После каждой тренировки у него 90 минут сна.

Дома у футболиста в спальнях шторы блекаут, контроль температуры и влажности, системы экранирования электромагнитного поля, а также матрасы стоимостью 38 тысяч долларов.

Основа матраса — пена, сделанная из натурального латекса со слоем кокосового волокна. Он вместе с подушками и наматрасником покрыт хлопчатобумажными чехлами, переплетенными графитом и серебром, чтобы «поглощать положительные ионы». А топпер изготовлен из 100% новозеландской шерсти для регулировки температуры тела во время сна.

Футболист следит за биометрическими данными и сотрудничает с десятком врачей по всему миру для оптимизации каждой детали. В том числе всего, что касается здорового сна.

Недавно Криштиану Роналду помог Португалии выиграть Лигу наций, а затем подписал новый контракт с Аль-Насром. Его цель — забить 1000 голов в официальных матчах. Сейчас у Криштиану 938 забитых мячей.