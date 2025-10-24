Один из лучших современных форвардов Эрлинг Холанд опубликовал первое видео на своем YouTube-канале.

Звезда Манчестер Сити решил присоединиться к списку известных футболистов, таких как Криштиану Роналду и Джуд Беллингем, которые, кроме игры на поле, еще инвестируют время в развитие личного YouTube-канала. Примечательно, что за короткий срок норвежец уже набрал почти 150 тысяч подписчиков. А его первое видео, где он показал один день из своей жизни, уже посмотрело более полумиллиона пользователей.

Фото: Скриншот

Из первого выпуска фанаты 25-летнего Холанда узнают, что день норвежца расписан по часам: 08:00 — завтрак; 09:00 — массаж и растяжка; 11:00 — закупка продуктов; 13:00 — тренировка; 18:00 — сауна и ледяная ванна; 19:00 — ужин: стейк, картофель, салат и соус бернез.



Звезда футбола начинает день с чашки кофе, который он называет «суперпродуктом… если его правильно приготовить». Секрет в том, чтобы подавать кофе с сырым (непастеризованным) молоком и кленовым сиропом «чтобы смягчить действие кофеина жиром и сахаром».

Фото: Скриншот с видео

Эрлинг завтракает яйцами и свежеиспеченным хлебом на закваске, а затем принимает спортивного терапевта Манчестер Сити Марио Пафунди, который делает ему массаж. Также Холанд делает легкие упражнения в тренажерном зале.

Футболист также использует светотерапию и регулярно принимает ледяные ванны: «Это помогает кровообращению и очищает разум», — говорит Эрлинг.

Фото: Скриншот с видео

В видео упоминается история любви Холанда и 21-летней Изабель Йохансен — они оба занимались в академии Брюне. «Она была левым вингером, как Гиггз», — шутит Холанд.

Их роман расцвел, когда Эрлинг уехал из Зальцбурга в Дортмунд — Йохансен тогда хотела проявить себя в Германии и зарекомендовать себя на профессиональном уровне в женском футболе, но получилось иначе — она начала все больше времени проводить с Эрлингом, поддерживая его.

Фото: Скриншот с видео

«Боже мой, он так много ест. Все крутится вокруг следующего приема пищи. Что мы будем есть, что приготовим?», — говорит Изабель.

«Я люблю еду. Я живу, чтобы есть. Независимо от того, что произошло в течение дня, это лучший момент», — со смехом добавляет Эрлинг.

Питание действительно занимает важное место в жизни звездного форварда МанСити. По дороге на тренировку в City Football Academy Холанд заезжает на местную ферму, чтобы приобрести сырое молоко и мясо высочайшего качества, выбирая стейки. Он приезжает домой и превращает свой двор в площадку для барбекю.

«Мне больше всего нравятся жирные стейки», — объясняет футболист.

Кстати, с 16 лет, переехав в Мольде, Эрлинг научился сам себе готовить.

«Отец помогал два дня, потом сказал: „Я уезжаю, теперь сам“. Так я всему и научился», — сказал Эрлинг.

Фото: Скриншот с видео

Напомним, 10 мая 2022 года Манчестер Сити объявил о достижении соглашения о подписании Холанда после активации его отступного пункта на сумму 60 миллионов евро.

Контракт норвежца с английским клубом рассчитан до конца июня 2034-го. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 млн евро.

Ранее Холанд забил в 12 матчах подряд за клуб и сборную Норвегии. Форвард Местян повторил рекорд бывшего футболиста мадридского Реала Криштиану Роналду. В этом сезоне Эрлинг отличился 24 забитыми мячами и тремя результативными передачами за 14 игр во всех турнирах.