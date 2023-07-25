Стала известна зарплата футболиста сборной Украины в самом титулованном клубе Хорватии — СМИ 25 июля, 10:15 Богдан Михайличенко (Фото:ФК Динамо Загреб)

Стали известны финансовые детали контракта защитника сборной Украины Богдана Михайличенко с загребским Динамо, игроком которого он стал накануне, сообщает Sport.ua.

По информации источника, украинский футболист будет зарабатывать в хорватском клубе 300 тысяч евро в год.

Если Динамо Загреб пройдет в Лигу чемпионов и удачно там выступит, а также выиграет чемпионат Хорватии, то Михайличенко вместе с бонусами может получить за год 500 тысяч евро.

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Отмечается, что в бельгийском Андерлехте, где перед этим выступал Михайличенко, футболист зарабатывал 350 тысяч евро за сезон. Примерно столько же он получал ранее в донецком Шахтере.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Евгений Коноплянка близок к переходу в румынский ЧФР Клуж, где будет зарабатывать примерно 20 тысяч евро в месяц.