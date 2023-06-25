4,5 млн в неделю. Названа зарплата Михаила Мудрика в Челси
Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Журналисты выяснили сколько получает украинский полузащитник в Лондоне.
Зимой Михаил Мудрик перешел из донецкого Шахтера в лондонский Челси за 100 млн евро. Однако за полгода стать основным игроком английского клуба футболист так и не смог.
Журналисты The Athletic выяснили, сколько же зарабатывает Мудрик в Челси. По их информации лондонский клуб платит Михаилу 97 тысяч фунтов в неделю. По курсу НБУ, это около 4,5 млн гривен. Источник отмечает, что это относительно низкая цифра для громкого трансфера.
Ранее Михаил Мудрик ответил болельщикам на хейт после игры против Северной Македонии. А также в переписке в соцсетях назвал себя тиктокером.