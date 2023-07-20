Больше, чем у капитана. Раскрыта зарплата Зинченко в Арсенале

20 июля, 18:40
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Александр Зинченко (слева) (Фото:Reuters/John Sibley)

Александр Зинченко (слева) (Фото:Reuters/John Sibley)

Авторитетное издание 90min опубликовало зарплатную ведомость игроков лондонского Арсенала.

Украинский защитник команды Александр Зинченко занимает восьмое место по размеру зарплаты, получая 150 тысяч фунтов в неделю.

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Лидером рейтинга является новичок клуба Кай Хаверц, который получает 330 тысяч фунтов в неделю. В тройку лучших также входят Габриэль Жезус и второй новичок Деклан Райс.

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Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов Арсенала:

  1. Кай Хаверц — 330 тысяч фунтов в неделю;
  2. Габриэль Жезус — 265 тысяч фунтов;
  3. Деклан Райс — 250 тысяч фунтов;
  4. Томас Партей — 200 тысяч фунтов;
  5. Букайо Сака — 195 тысяч фунтов;
  6. Вильям Салиба — 192 тысячи фунтов;
  7. Габриэл Мартинелли — 180 тысяч фунтов;
  8. Александр Зинченко — 150 тысяч фунтов;
  9. Бен Уайт — 120 тысяч фунтов;
  10. Аарон Ремсдейл — 120 тысяч фунтов.
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Отметим, что капитан команды Мартин Эдегор занимает 11-е место, получая 115 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, Зинченко принял участие в презентации кислотной формы Арсенала.

Ранее была названа зарплата Михаила Мудрика в Челси.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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