Больше, чем у капитана. Раскрыта зарплата Зинченко в Арсенале
Александр Зинченко (слева) (Фото:Reuters/John Sibley)
Авторитетное издание 90min опубликовало зарплатную ведомость игроков лондонского Арсенала.
Украинский защитник команды Александр Зинченко занимает восьмое место по размеру зарплаты, получая 150 тысяч фунтов в неделю.
Лидером рейтинга является новичок клуба Кай Хаверц, который получает 330 тысяч фунтов в неделю. В тройку лучших также входят Габриэль Жезус и второй новичок Деклан Райс.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов Арсенала:
- Кай Хаверц — 330 тысяч фунтов в неделю;
- Габриэль Жезус — 265 тысяч фунтов;
- Деклан Райс — 250 тысяч фунтов;
- Томас Партей — 200 тысяч фунтов;
- Букайо Сака — 195 тысяч фунтов;
- Вильям Салиба — 192 тысячи фунтов;
- Габриэл Мартинелли — 180 тысяч фунтов;
- Александр Зинченко — 150 тысяч фунтов;
- Бен Уайт — 120 тысяч фунтов;
- Аарон Ремсдейл — 120 тысяч фунтов.
Отметим, что капитан команды Мартин Эдегор занимает 11-е место, получая 115 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, Зинченко принял участие в презентации кислотной формы Арсенала.
Ранее была названа зарплата Михаила Мудрика в Челси.