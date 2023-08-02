Все смотрели сериал Друзья и учились пользоваться Yahoo! Каким был мир, когда Буффон начал свою великую карьеру 2 августа, 19:46 Джанлуиджи Буффон (Фото:instagram.com/gianluigibuffon/)

Один из лучших вратарей в истории футбола 45-летний Джанлуиджи Буффон объявил, что уходит на пенсию. А начинал он свой путь в большом футболе в далеком 1995 году.



Как и сейчас, Россия тогда тоже воевала. Шла первая чеченская война. Лилась кровь и на Балканах в боснийской войне.

Президентом США был Билл Клинтон, а британский математик Эндрю Уайлс опубликовал доказательство теоремы Ферма, над которой лучшие умы мира ломали голову 358 лет.

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В Штатах была запущена интернет-платформа Yahoo!, быстро ставшая одной из самых популярных в мире.

Буффон дебютировал в футболе, когда шел сериал Друзья, Форрест Гамп получил Оскар, а Фрэнк Синатра покинул сцену.

Марадона еще не закончил карьеру, Месси и Роналду были подростками, а Мбаппе и Холанд еще не родились.

Джанлуиджи Буффон выступал за Парму, Ювентус и ПСЖ. Последним клубом голкипера была Парма, куда он вернулся спустя 20 лет.

В своей карьере Джанлуиджи становился чемпион мира со сборной Италии, за которую провел 176 матчей. На клубном уровне 10 раз выигрывал Серию А с Ювентусом, завоевал 6 Кубков Италии и 7 Суперкубков.

В составе французского ПСЖ по одному разу выигрывал национальный чемпионат и Суперкубок. С Пармой стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 1998/99.