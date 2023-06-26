Несмотря на измены: Неймар вместе с возлюбленной креативным способом узнали пол будущего ребенка — видео 26 июня, 07:52 Неймар (Фото:Неймар via Instagram)

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар вместе с его девушкой Бруной Бьянкарди вскоре станут родителями малыша.

Звездная пара в Instagram опубликовала видео, на котором они узнают пол будущего ребенка.

Сын бразильского футболиста Дави Лукка нажал кнопку, которая запустила розовое конфетти. Таким образом, пара узнала, что у них будет девочка.

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«Мы так ждали этого момента… Мы не можем дождаться личной встречи с тобой, доченька! Ты наш самый ценный подарок!», — написала Бьянкарди.

Отметим, что ранее между возлюбленными случился скандал. В СМИ просочилась информация о том, что между ними был составлен контракт, согласно которому Неймар может заниматься сексом с другими женщинами, однако при определенных условиях.