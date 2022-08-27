Стал известен календарь матчей Шахтера, Динамо и Днепра-1 в еврокубках 27 августа, 20:05 Шахтер 6 сентября сыграет на выезде против Лейпцига (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер, киевское Динамо и Днепр-1 узнали календарь своих матчей на групповой стадии в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций соответственно.

Шахтер стартует в Лиге чемпионов выездным матчем против немецкого Лейпцига. Динамо начнет свой путь в Лиге Европы также на выезде - против турецкого Фенербахче. Днепр-1 в 1-м туре сыграет на своем поле против нидерландского АЗ.



Видео дня

Календарь матчей Шахтера в Лиге чемпионов:

1-й тур. 6 сентября. 22:00. РБ Лейпциг - Шахтер

2-й тур. 14 сентября. 22:00. Шахтер – Селтик

3-й тур. 5 октября. 22:00. Реал - Шахтер

4-й тур. 11 октября. 22:00. Шахтер – Реал

5-й тур. 25 октября. 22:00. Селтик - Шахтер

6-й тур. 2 ноября. 19:45. Шахтер - РБ Лейпциг

Читайте также: В первом официальном матче в Украине после начала полномасштабной войны Шахтер не смог победить Металлист 1925

Календарь матчей Динамо в Лиге Европы:

1-й тур. 8 сентября. 19:45. Фенербахче - Динамо

2-й тур. 15 сентября. 22:00. Динамо - АЕК Ларнака

3-й тур. 6 октября. 19:45. Ренн - Динамо

4-й тур. 13 октября. 19:45. Динамо — Ренн

5-й тур. 27 октября. 19:45. АЕК Ларнака - Динамо

3 ноября. 22:00. Динамо — Фенербахче

Календарь матчей Днепра-1 в Лиге конференций:

1-й тур. 8 сентября. Днепр-1 - АЗ Алкмаар

2-й тур. 15 сентября. Аполлон — Днепр-1

3-й тур. 6 октября. Днепр-1 - Вадуц

4-й тур. 13 октября. Вадуц — Днепр-1

5-й тур. 27 октября. Днепр-1 - Аполлон

6-й тур. 3 ноября. АЗ Алкмаар - Днепр-1

Ранее состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.