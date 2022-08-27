Стал известен календарь матчей Шахтера, Динамо и Днепра-1 в еврокубках
Шахтер 6 сентября сыграет на выезде против Лейпцига (Фото:ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер, киевское Динамо и Днепр-1 узнали календарь своих матчей на групповой стадии в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций соответственно.
Шахтер стартует в Лиге чемпионов выездным матчем против немецкого Лейпцига. Динамо начнет свой путь в Лиге Европы также на выезде - против турецкого Фенербахче. Днепр-1 в 1-м туре сыграет на своем поле против нидерландского АЗ.
Календарь матчей Шахтера в Лиге чемпионов:
1-й тур. 6 сентября. 22:00. РБ Лейпциг - Шахтер
2-й тур. 14 сентября. 22:00. Шахтер – Селтик
3-й тур. 5 октября. 22:00. Реал - Шахтер
4-й тур. 11 октября. 22:00. Шахтер – Реал
5-й тур. 25 октября. 22:00. Селтик - Шахтер
6-й тур. 2 ноября. 19:45. Шахтер - РБ Лейпциг
Календарь матчей Динамо в Лиге Европы:
1-й тур. 8 сентября. 19:45. Фенербахче - Динамо
2-й тур. 15 сентября. 22:00. Динамо - АЕК Ларнака
3-й тур. 6 октября. 19:45. Ренн - Динамо
4-й тур. 13 октября. 19:45. Динамо — Ренн
5-й тур. 27 октября. 19:45. АЕК Ларнака - Динамо
3 ноября. 22:00. Динамо — Фенербахче
Календарь матчей Днепра-1 в Лиге конференций:
1-й тур. 8 сентября. Днепр-1 - АЗ Алкмаар
2-й тур. 15 сентября. Аполлон — Днепр-1
3-й тур. 6 октября. Днепр-1 - Вадуц
4-й тур. 13 октября. Вадуц — Днепр-1
5-й тур. 27 октября. Днепр-1 - Аполлон
6-й тур. 3 ноября. АЗ Алкмаар - Днепр-1
Ранее состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
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