Динамо и Шахтер сыграют в 11 и 26 турах (Фото: ФК Динамо)

Сегодня, 1 июля, состоялось формирование календаря матчей украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26 с помощью электронной Системы УПЛ.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Базовая дата 1-го тура — 2 августа. До зимней паузы команды проведут 16 туров, последний из которых запланирован на 13 декабря.

Возобновление соревнований после перерыва запланировано на 21 февраля 2026 года, когда состоятся поединки 17-го тура.

Финальный, 30-й тур, должен состояться 29 мая 2026 года.

Два центральных поединка сезона между Динамо и Шахтером состоятся в 11-м туре (1 ноября) и 26-м туре (2 мая).

В 1-м туре сыграют:

Рух — СК Полтава

Карпаты — Полесье

Металлист 1925 — Оболонь

Верес — Динамо

Заря — ЛНЗ

Кудровка — Александрия

Колос — Кривбасс

Эпицентр — Шахтер

Полный календарь можно посмотреть на официальном сайте УПЛ.

Чемпионом прошлого сезона стало киевское Динамо.