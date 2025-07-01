Украинская Премьер-лига представила календарь нового чемпионата — когда начало и матчи Шахтера с Динамо
Динамо и Шахтер сыграют в 11 и 26 турах (Фото: ФК Динамо)
Сегодня, 1 июля, состоялось формирование календаря матчей украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26 с помощью электронной Системы УПЛ.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Базовая дата 1-го тура — 2 августа. До зимней паузы команды проведут 16 туров, последний из которых запланирован на 13 декабря.
Возобновление соревнований после перерыва запланировано на 21 февраля 2026 года, когда состоятся поединки 17-го тура.
Финальный, 30-й тур, должен состояться 29 мая 2026 года.
Два центральных поединка сезона между Динамо и Шахтером состоятся в 11-м туре (1 ноября) и 26-м туре (2 мая).
В 1-м туре сыграют:
Рух — СК Полтава
Карпаты — Полесье
Металлист 1925 — Оболонь
Верес — Динамо
Заря — ЛНЗ
Кудровка — Александрия
Колос — Кривбасс
Эпицентр — Шахтер
Полный календарь можно посмотреть на официальном сайте УПЛ.
Чемпионом прошлого сезона стало киевское Динамо.