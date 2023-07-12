Жгучая брюнетка. Победителя Лиги чемпионов заметили в компании с участницей конкурса Мисс Италия — фото

12 июля, 18:16
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Калвин Филлипс (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Калвин Филлипс (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Футболист сборной Англии и Манчестер Сити Калвин Филлипс наслаждается межсезоньем, которое проводит в Греции.

Звездного футболиста на одном из пляжей заметили в компании симпатичной девушки.

The Sun
Фото: The Sun
The Sun
Фото: The Sun
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Как оказалось, это итальянка Ванесса Этамай — победительница конкурса красоты в Бергамо, провинции Ломбардия.

Видео дня

instagram.com/vanessaetemaj
Фото: instagram.com/vanessaetemaj

Благодаря победе в конкурсе на местном уровне, она приняла участие в соревновании Мисс Италия. Ванесса не смогла победить, несмотря на свой яркий образ.

instagram.com/vanessaetemaj
Фото: instagram.com/vanessaetemaj
instagram.com/vanessaetemaj
Фото: instagram.com/vanessaetemaj
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Напомним, по итогу прошлого сезона Филлипс стал победителем чемпионата Англии, Кубка Англии и Лиги чемпионов в составе Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси поделился трогательным семейным фото с отдыха.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Манчестер Сити

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