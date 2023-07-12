Жгучая брюнетка. Победителя Лиги чемпионов заметили в компании с участницей конкурса Мисс Италия — фото 12 июля, 18:16 Калвин Филлипс (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Футболист сборной Англии и Манчестер Сити Калвин Филлипс наслаждается межсезоньем, которое проводит в Греции.

Звездного футболиста на одном из пляжей заметили в компании симпатичной девушки.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Как оказалось, это итальянка Ванесса Этамай — победительница конкурса красоты в Бергамо, провинции Ломбардия.

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Фото: instagram.com/vanessaetemaj

Благодаря победе в конкурсе на местном уровне, она приняла участие в соревновании Мисс Италия. Ванесса не смогла победить, несмотря на свой яркий образ.

Фото: instagram.com/vanessaetemaj

Фото: instagram.com/vanessaetemaj

Напомним, по итогу прошлого сезона Филлипс стал победителем чемпионата Англии, Кубка Англии и Лиги чемпионов в составе Манчестер Сити.

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