Жгучая брюнетка. Победителя Лиги чемпионов заметили в компании с участницей конкурса Мисс Италия — фото
Калвин Филлипс (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)
Футболист сборной Англии и Манчестер Сити Калвин Филлипс наслаждается межсезоньем, которое проводит в Греции.
Звездного футболиста на одном из пляжей заметили в компании симпатичной девушки.
Как оказалось, это итальянка Ванесса Этамай — победительница конкурса красоты в Бергамо, провинции Ломбардия.
Благодаря победе в конкурсе на местном уровне, она приняла участие в соревновании Мисс Италия. Ванесса не смогла победить, несмотря на свой яркий образ.
Напомним, по итогу прошлого сезона Филлипс стал победителем чемпионата Англии, Кубка Англии и Лиги чемпионов в составе Манчестер Сити.
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