«Знаю о плохой ситуации». Звезда Реала пришел в раздевалку молодежной сборной Украины для поддержки и вручения подарков — видео

10 июня, 17:03
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Камавинга подарил футболки молодежной сборной Франции украинским игрокам (Фото:REUTERS/Lee Smith)

Камавинга подарил футболки молодежной сборной Франции украинским игрокам (Фото:REUTERS/Lee Smith)

Подрастающая звезда мадридского Реала и молодежной сборной Франции Эдуардо Камавинга пришел в раздевалку украинских сверстников после матча отбора на Евро-2023, чтобы выразить им поддержку и вручить подарки.

Соответствующее видео в Instagram опубликовал журналист Евгений Гресь.

Полузащитник подарил своим оппонентам на игровом поле футболки молодежной сборной Франции.

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«Я знаю о плохой текущей ситуации, и это подарок для всех людей. Надеюсь, ситуация улучшится», — заявил Камавинга украинским игрокам.

Видео дня

Накануне молодежная сборная Украины со счетом 3:3 драматически сыграла вничью с командой Франции и вышла в плей-офф квалификации чемпионата Европы.

Сине-желтые остались на втором месте в группе, поэтому сыграют в плей-офф отбора. Франция выиграла группу и вышла в финальную часть Евро-2023.

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Теги:   Футбол Чемпионат Европы ФК Реал Мадрид Сборная Украины Подарки Сборная Франции

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